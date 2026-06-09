مدينة الإنتاج الإعلامي: مستعدون لإتاحة استوديوهات لمجموعة سوتشو الصينية لمعالجة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

رئيس مجموعة سوتشو الصينية للاستثمار والتنمية الثقافية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي لبحث سبل التعاون

أجرى تشن لونج رئيس مجلس إدارة مجموعة سوتشو الصينية للاستثمار والتنمية الثقافية، والوفد المرافق له، اليوم، زيارة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لبحث سبل التعاون الإنتاجي والإعلامي، و التقى الدكتور هاني أبو الحسن مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، وسمير عمران رئيس القطاع التجاري بالمدينة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض إمكانيات المدينة بوصفها أكبر كيان إنتاجي في المنطقة يوفر إمكانيات هائلة للمبدعين، ويتردد عليه ما بين 10 إلى 20 ألف مبدع يوميا في مختلف مجالات الإبداع الإعلامي والسينمائي، ما بين قنوات فضائية ومناطق تصوير ومراكز إنتاجية وفنية وتقنية متخصصة، وأكاديمية دولية لتعليم آلاف الشباب مختلف فنون الإعلام والهندسة وإدارة الأعمال.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور هاني أبو الحسن، تحيات عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدا توجيهاته بتقديم كل التسهيلات، وإمكانية التعاون في إتاحة استوديوهات لمجموعة سوتشو الصينية لمعالجة المحتوى وتسريع وتيرة الإنتاج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وما يمكن أن تقدمه هذه التقنيات من توفير للوقت والمال والجهد، وتشجيع آلاف المبدعين المصريين العاملين في الإنتاج الإعلامي والسينمائي على استخدام تلك التقنيات وإنجاز إبداعاتهم بصورة أفضل وأسرع.

وأشار سمير عمران، إلى استعداد المدينة لتوفير كافة التسهيلات لهذه الخطوة من أجل تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمبدعين المصريين.

ومن جانبه، قدم تشن لونج الشكر، إلى عبد الفتاح الجبالي على الترحيب والاستقبال، وأشاد بإمكانيات المدينة وبمركز إحياء وترميم التراث السينمائي وما أنجزه من أعمال ترميم للتراث السينمائي خلال سنوات قليلة.

وزار الوفد، مناطق التصوير المفتوحة، وأبدوا إعجابهم بالإمكانيات الكبيرة والتصميمات والتنفيذ بأيدي جيش هائل من المبدعين المصريين الذين قاموا ببنائها ويعملون بها.

وعرض تشن، إمكانيات مجموعة سوتشو للاستثمار والتنمية الثقافية (SCIDG) واستثماراتها الإعلامية في الإنتاج الرقمي الحديث، والأفلام القصيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والدمج بين الفنون المسرحية والإعلام المرئي.

ومن أبرز أعمالها إنتاج السلسلة القصيرة المعتمدة بالكامل على الذكاء الاصطناعي بعنوان:

An 'Unusual' Suzhou" Style New Year

وأضاف أن المجموعة تعمل على دمج التراث بالإعلام الحديث بهدف تحويل "ثقافة جيانغنان" والتراث الثقافي غير المادي للمدينة إلى محتوى إعلامي ترفيهي رقمي جذاب وقابل للتصدير عالمياً.

وتنتج المجموعة، المحتوى المرئي والسمعي للفنون الأدائية، وتوثيق وبث العروض الكبرى، إذ تمتلك وتدير 6 فرق فنية وطنية (مثل باليه سوتشو وأوركسترا سوتشو السيمفونية)، وتضخ استثمارات ضخمة لإنتاج محتوى مرئي عالي الجودة من فيديوهات موسيقية وأفلام وثائقية فنية وبث رقمي لهذه الفرق عبر منصاتها الإعلامية.

وتستثمر المجموعة، الأموال لتطوير محتوى مرئي تفاعلي داخل "مجمع سوتشو للثقافة والفنون"، والذي يضم مجمعات سينمائية متطورة مثل صالات IMAX ومسارح العرض الرقمي الحديثة.

وتدير المجموعة، الصندوق المالي الحكومي المخصص للمدينة لدعم الشركات الناشئة في مجالات الإعلام الرقمي، والرسوم المتحركة، والألعاب الإلكترونية، والتصميم الإبداعي.

جدير بالذكر أن مجموعة سوتشو للاستثمار والتنمية الثقافية هي مؤسسة حكومية صينية رائدة مملوكة للدولة، وتتبع لحكومة مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو. تأسست في ديسمبر 2020، وتلعب دورا محوريا في تعزيز "ثقافة جيانغنان" والاستثمار في القطاعات الثقافية والسياحية.