ضبط مسجل خطر بحوزته 500 جرام هيروين وسلاح ناري بالدقهلية

ضبطت أجهزة الأمن بالدقهلية، مسجل خطر لحيازته 500 جرام هيروين وسلاح نارى وذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، قيام مسجل شقى خطر - سبق اتهامه فى 18 قضية "سرقات، سلاح ، مخدرات"، ومحكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن المشدد 10 سنوات- بمزاولة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وذخائر بدون ترخيص.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مبلغ بسرقتها بقسم شرطة أول المنصورة، وبحوزته (بندقية آلية، و9 طلقات لذات العيار، و74 لفافة ورقية "تذكرة" لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.