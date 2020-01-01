التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا على مأرب

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الحوثيين أطلقوا أمس الأربعاء، صاروخا باليستيا من الداخل اليمني سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي الشركة بمدينة مأرب، وخلف قتلي ومصابين بينهم نساء وأطفال.

وقال المالكي، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، إن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، ويأتي في سياق نهج الحوثيين باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن".

وأضاف أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".. مشددا على أن استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه المدنيين، انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد شهود عيان أن الصاروخ الذي سقط في حي الشركات أوقع ضحايا وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا الذي لم يعرف عددهم حتى الآن.