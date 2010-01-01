سلطان الطرب جورج وسوف فى حفل مباشر على شاهد

استمرارا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"، تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، تحت شعار "مكمّلين معاكم".

في هذا السياق يطل الفنان الكبير سلطان الطرب جورج وسوف ليقدم تشكيلة من أجمل أغنياته في حفل مباشر ، يُبثّ حصرياً عبر منصة "شاهد VIP" مساء الخميس 9 يوليو، تمام العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع الوسوف، وذلك قبل بدء الحفل وخلاله.