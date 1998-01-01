تقرير: العثور على عمدة سول المفقود ميتا والسبب مجهول

ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن عمدة العاصمة سول بارك وون سون / 64 عاما/ قد تم العثور عليه ميتا.



وقالت الوكالة نقلا عن الشرطة إنه تم العثور على جثته في الجزء الشمالي من المدينة.



وكانت نجلته قد أبلغت فى وقت سابق عن فقدان أثره ، بعدما قال شيئا أشبه بـ "الكلمات الأخيرة"، وفقا لتقرير الوكالة.



وقالت إدارة المدنية التي يقطنها 10 ملايين شخص إنه أغلق هاتفه وألغى كل ارتباطاته.



وكانت آخر إشارة تم التقاطها من جهازه في منطقة قريبة من معبد في الجزء الواقع بشمال شرقي المدينة، حيث ركزت الشرطة أعمال البحث باستخدام طائرات مسيرة وكلاب بوليسية.



ولم يتضح بعد السبب وراء اختفاء بارك.



وتكهنت وسائل إعلام محلية بأنه ربما تم ذلك لمزاعم بوجود تحرش جنسي.



وكانت زميلة سابقة لبارك قد تقدمت بشكوى ضده في الآونة الأخيرة، حيث استجوبتها الشرطة يوم الأربعاء، وفقا لتقارير.



وقد أعيد انتخاب بارك مرتين عمدة للمدينة، بعدما فاز في انتخابات البلدية للمرة الأولى في عام 2011، كمرشح مستقل، وبعد ذلك انضم إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.



واشتغل بارك في السابق محاميا في مجال حقوق الإنسان، وكان ناشطا في منظمة لحقوق الإنسان لسنوات.