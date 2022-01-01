متظاهرون يحتشدون في العاصمة السريلانكية مطالبين بتغيير سياسي

ذكرت الشرطة السريلانكية، أن عشرات الآلاف من المحتجين، يدعمهم رهبان بوذيون، وصلوا إلى العاصمة كولومبو اليوم السبت؛ للمطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا والحكومة بسبب فشلهما في تسوية المشكلات الاقتصادية.

وتجمعت الحشود بالقرب من المقر الرسمي للرئيس في كولومبو، فيما تدفق المزيد على المدينة.

وانتشرت قوات الأمن والجيش حول مقر إقامة الرئيس. وأقيمت حواجز حديدية ثقيلة في المناطق المحيطة.

وأعلنت الحكومة حظرا للتجوال لأجل غير مسمى أمس الجمعة، لكن رفعته في وقت مبكر صباح اليوم السبت، وسط احتجاجات من قبل محامين وجماعات الحقوق المدنية ورهبان بوذيين.

وقال رئيس اتحاد الطلاب واسانتا موداليج لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "كان هدف حظر التجوال هو منع الأشخاص من تنظيم الاحتجاج، لكنهم اضطروا إلى رفعه بسبب الضغوط من الجمهور".

تأتي الاحتجاجات في أعقاب أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أسفرت عن نقص في الوقود والغاز والأدوية والغذاء.

ويستمر انتظار طوابير طويلة، خارج محطات الوقود، حيث لا يتوافر سوى مخزون محدود من الوقود.

وذكر مكتب الرئيس أمس الجمعة أنه تم اتخاذ إجراءات لاستعادة إمدادات الوقود والغاز والأدوية.

وناشدت سريلانكا أيضا صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ.