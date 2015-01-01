وفاء عامر: الست هي السبب في خيانة زوجها لها

علقت الفنانة وفاء عامر، على إشكالية الخيانة الزوجية، مرجعة السبب في ذلك إلى الزوجة؛ وذلك لسوء اختيارها لشريك حياتها من البداية.

وأضافت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، تقديم الإعلامية إيمان عز الدين، ومنى عبد الغني، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، «الست لو جوزها خانها هي اللي غلطانة لأنها معرفتش تختار أب لأولادها، وراجل يحافظ عليها»-على حسب وصفها.

ووجهت نصيحتها للزوجة التي تتعرض للخيانة، بعدم طلبها الانفصال عن زوجها؛ وذلك حفاظًا على بيتها واستقرار عائلتها وأبنائها وحمايتهم من التشرد والتفكك والأمراض النفسية.

وشاركت الفنانة وفاء عامر في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «حضرة العمدة» بطولة الفنانة روبي، وتدور قصة مسلسل حضرة العمدة حول فتاة تخرجت في الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية.

كما شاركت في مسلسل «الكتيبة 101»، من خلال تجسيدها بشخصية دور الشهيدة مها أبو قريع وهي أول سيدة قتلت علي يد الجماعة الإرهابية أنصار بيت المقدس عام 2015.