محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة

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تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة (جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري) بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، رافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، والسيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

يأتي ذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأشار المحافظ إلى المرور على أقسام الداخلي وغرفة الأشعة وعيادة العظام والاستقبال بالمستشفى، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في جميع الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء.

واطلع المحافظ على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر جميع الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

وخلال تفقده، أجرى المحافظ حوارا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء.

وكلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة سجلات الحضور والانصراف لأطقم الأمن ومنظومة النظافة بالمستشفي، كما وزع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة والأمن بالمستشفى دعماً لهم.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية ودعمها بكل الإمكانات اللازمة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.