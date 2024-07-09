 حماس تجري اتصالات عاجلة مع وسطاء وتحذر من الهجمات الإسرائيلية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس تجري اتصالات عاجلة مع وسطاء وتحذر من الهجمات الإسرائيلية في غزة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 6:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 6:28 ص

أجرت حركة حماس اتصالات عاجلة مع وسطاء، محذرة من أن الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة ستعيد عملية التفاوض على وقف إطلاق النار إلى نقطة الصفر، حسبما قالت الحركة يوم الإثنين.

وبالنظر إلى التهديدات المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي لأحياء واسعة من مدينة غزة، وعمليات القتل والتهجير التي يقوم بها، أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالات عاجلة مع الوسطاء، حسبما ذكرت حماس في بيان.

وحذر هنية من تداعيات العمليات الإسرائيلية في مدينة غزة ورفح ومناطق أخرى في القطاع، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي سيتحملان المسؤولية الكاملة عن انهيار مسار المفاوضات.


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