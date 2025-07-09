محمد صلاح يشتري فيلا فاخرة في تركيا بقيمة 10 ملايين دولار

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كشفت تقارير إعلامية تركية عن إقدام النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على شراء فيلا فاخرة في مدينة بودروم التركية.

ووفقا لموقع "FTN" التركي، فقد اختار صلاح منطقة "جوندوجان" شمال غرب بودروم، المعروفة بجمالها الطبيعي الخلاب وإطلالاتها البحرية ، حيث اقتنى فيلا تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار .

وتضم الفيلا التي اشتراها صلاح مجموعة من المرافق الفاخرة، من بينها مسابح خاصة وحدائق وإطلالات بانورامية على البحر، إلى جانب مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان.

وتابعت بأن محمد صلاح قرر أن يشتري عقار بمدينة بوردوم، بسبب اعتبارها مدينة سياحية وجاذبة للاستثمارات.