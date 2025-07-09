 محمد صلاح يشتري فيلا فاخرة في تركيا بقيمة 10 ملايين دولار - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يوليه 2025 6:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

محمد صلاح يشتري فيلا فاخرة في تركيا بقيمة 10 ملايين دولار

الشروق
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 6:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 6:26 م

كشفت تقارير إعلامية تركية عن إقدام النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على شراء فيلا فاخرة في مدينة بودروم التركية.

ووفقا لموقع "FTN" التركي، فقد اختار صلاح منطقة "جوندوجان" شمال غرب بودروم، المعروفة بجمالها الطبيعي الخلاب وإطلالاتها البحرية ، حيث اقتنى فيلا تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار .

وتضم الفيلا التي اشتراها صلاح مجموعة من المرافق الفاخرة، من بينها مسابح خاصة وحدائق وإطلالات بانورامية على البحر، إلى جانب مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان.

وتابعت بأن محمد صلاح قرر أن يشتري عقار بمدينة بوردوم، بسبب اعتبارها مدينة سياحية وجاذبة للاستثمارات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك