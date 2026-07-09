حسن محمد حسن: «رحلة سمعان الخليوي» عمل إبداعي يستحق التأمل في صراعات الإنسان وتحولات المجتمع

قال اللواء طيار الدكتور حسن محمد حسن إن رواية «رحلة سمعان الخليوي» هي عمل إبداعي يستحق التأمل، نظراً لشموليته وتناوله لصراع إنساني عميق يجمع بين الطموح والثمن المدفوع، والصراع الأزلي بين الحق والباطل، متأثراً بالبيئة المحيطة.

​وأضاف أن الرواية تقوم بتشريح دقيق للفترة الزمنية وأسبابها، وانعكاساتها على الاقتصاد والمنظومة المناطقية، مما يعكس إبداعاً أدبياً وعلمياً في تحليل تلك الحقبة الزمنية وأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن رصد لحظات الصراع النفسي الخارجي والداخلي، ومنظومة الإيمان.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة رواية «رحلة سمعان الخليوي» للكاتب الدكتور أحمد جمال الدين موسى، الصادرة عن دار الشروق، ضمن صالون «إطلالة على كاتب» الذي ينظمه أتيليه القاهرة لاستضافة المبدعين ومناقشة أحدث إصداراتهم. وأدارت الندوة الشاعرة عزة رياض، مقررة لجنة الأدب بأتيليه القاهرة، بينما تولى الكاتب أسامة عرابي مناقشة الرواية وإدارة الحوار مع مؤلفها.

​وأوضح اللواء حسن أن الرواية تعكس بواقعيتها تفاصيل من حياتنا، وتقدم دروساً بأسلوب يتسلل بنعومة إلى وجدان القارئ.

​واختتم بالإشارة إلى أنه تأسيساً على هذا الفكر الرصين والتعبير البليغ الذي يمتلك عقول القراء، يأتي هذا الإبداع ليمثل نضوجاً كاملاً يحلّق بالعطاء الممزوج بالعلم والوطنية، والمستمد من منظومة القيم الراسخة في أرضنا الطيبة.

وشهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات العامة والمثقفين، بينهم الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، والدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، والمستشار أحمد صبري أبو الفتوح، والدكتور حسين حمودة، واللواء طيار الدكتور حسن محمد حسن، والمستشار أحمد رشاد قذافي، والدكتورة أماني البغدادي، وكريم جمال أحمد جمال الدين موسى، وزوجته إنجي مجدي.