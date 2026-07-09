 إطلاق صافرة إنذار في البحرين والسلطات تدعو إلى التوجه لأقرب مكان آمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إطلاق صافرة إنذار في البحرين والسلطات تدعو إلى التوجه لأقرب مكان آمن

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2026 - 5:47 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2026 - 5:47 ص

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم الخميس أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم.

ودعت الوزارة في منشور على منصة إكس ، المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.


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