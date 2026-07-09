إطلاق صافرة إنذار في البحرين والسلطات تدعو إلى التوجه لأقرب مكان آمن

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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم الخميس أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم.

ودعت الوزارة في منشور على منصة إكس ، المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.