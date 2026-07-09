سجائر مهربة ومخالفات أسعار في حملة مسائية بأسواق الإسكندرية

قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، حملة مسائية على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر، وتحرير عدد من المحاضر التموينية.

وشارك في الحملة جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وهبة الله سمير، وكيل المديرية، وأحمد عبد الرحيم، مدير المكتب الفني، ومحمد العدوي، مدير إدارة تموين شرق، وخالد عوض، رئيس رقابة تموين شرق.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية بحيازته 3010 علب سجائر متنوعة مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، كما تم تحرير محضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، إلى جانب 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وأكدت مديرية التموين اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها.