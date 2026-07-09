مقتل شخصين في ضربة صاروخية روسية على أوديسا الأوكرانية

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الأوكرانية سيرهي ليساك اليوم الأربعاء أن روسيا شنت ضربة صاروخية على المدينة الساحلية الواقعة جنوبي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح ليساك أن الهجوم الذي استهدف المدينة، التي يقطنها أكثر من مليون نسمة، تسبب أيضا في إلحاق أضرار بالبنية التحتية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد حذر في وقت سابق من هجمات صاروخية باليستية روسية.

وتواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من أربع سنوات.