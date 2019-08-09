 ملك البحرين ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك البحرين ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

/أ ش أ/
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 10:42 م | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 10:42 م

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن رئيس الوزراء الباكستاني اطلع ملك البحرين، على آخر التطورات والمستجدات في إقليم كشمير، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار وحل جميع الخلافات وفقا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وباكستان، وما يشهده مسار العلاقات الثنائية من تطور على مختلف الأصعدة بما يجسد ما تحظى به العلاقات من أهمية كبيرة لدى البلدين وحرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور، وتطوير أوجه التعاون الثنائي.

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