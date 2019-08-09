ميادة الحناوي تغني جالسة بعد سقوطها على المسرح بمهرجان صفاقس الدولي -فيديو

سقطت المطربة السورية ميادة الحناوي، أثناء غناء «أنا بعشقك» خلال حفلها، على خشبة المسرح الصيفي سيدي منصور، بمهرجان صفاقس الدولي في تونس، بحادثة أقلقت محبيها.

وتعرضت «الحناوي» لحالة إغماء أسقطتها أرضا لبضع دقائق إثر فقدانها لتوازنها، فسارع قائد الفرقة الموسيقية المايسترو محمد لسود، وبعض المرافقين لمساعدتها.

ثم عادت ميادة الحناوي، واستأذنت من الجمهور الغناء جالسة لمتابعة الحفل، بعد أن حاولت الغناء وقوفا لكنها لم تستطع، وحرص الجمهور على مؤازرتها بالتصفيق والهتاف باسمها.

وأرجعت «الحناوي» فيما بعد سبب سقوطها إلى شعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الأمر.