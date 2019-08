ميادة الحناوي تغني جالسة بعد سقوطها على المسرح بمهرجان صفاقس الدولي -فيديو

View this post on Instagram

#ميادة_الحناوي سقطت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي، على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الدولي في تونس، بحادثة أقلقت محبيها. . فأثناء الغناء على المسرح ليل الخميس/الجمعة، تعرضت الحناوي لحالة إغماء أسقطتها أرضا لبضع دقائق إثر فقدانها لتوازنها، فسارع قائد الفرقة الموسيقية المايسترو محمد لسود، وبعض المرافقين لمساعدتها. . ثم عادت المطربة السورية وإستأذنت من الجمهور الغناء جالسة لمتابعة الحفل، وأرجعت فيما بعد سبب سقوطها إلى شعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الأمر.