السفارة الأمريكية بالقاهرة تحيي حفل أونلاين لفريق الروك Filligar

تستعد السفارة الأمريكية بالقاهرة لإقامة حفل أونلاين لفريق الروك الأمريكي "Filligar"، غداً الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك في إطار حرصها وتضامنها مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يُذاع الحفل مباشرة عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على "فيسبوك"، وفقاً لما أعلنه حساب السفارة.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10164202468845158&id=285699990157

تأسست فرقة الروك البديلة الأمريكية "Filligar" عام 2000، وهي تتكون من 4 أعضاء هم، كاثي جبسون (عازف الكيبورد)، وهو الملحن الحاصل على جائزة الأسد الذهبي لمهرجان كان "Cannes Gold Lion"، والإخوة جوني (المغني الرئيسي للفرقة وعازف الجيتار)، وتيدي (عازف جيتار بيس الكهربائي) الذي أدى وصلة غنائية في مركز "لينكولن" أثناء تنصيب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بالإضافة إلى بيتي ماثياس (لاعب الدرامز).

وطرحت فرقة "Filligar" 8 ألبومات غنائية، من بينها "Hexagon" و"Near or Far"، وكانت قد حصلت على إشادة من جمعية " American Songwriter"، والجمعية الأمريكية للملحنين والمؤلفين والناشرين (ASCAP).