الزمالك يشارك في الدور الأول رغم اعتراضه.. والأهلي وبيراميدز ينتظران الجولة الجديدة

تُقام اليوم مراسم قرعة الأدوار التمهيدية من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك بعد قرار تأجيلها لمدة 24 ساعة، لتُقام الثلاثاء بدلًا من الإثنين.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أصدر بيانًا رسميًا مساء السبت الماضي يعلن من خلاله إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية ظهر أمس، لكنه قام بعد ذلك بحذف البيان من مختلف منصاته الرسمية، دون توضيح أية أسباب، وأعلن فيما بعد إقامتها يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان رسمي من الكاف أن قرعة الأدوار التمهيدية من مسابقتي الأندية ستُقام في المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي بالقاهرة، عند الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، وذلك في حضور ممثلي الأندية من مختلف أنحاء القارة.

واعتمد الكاف مشاركة فريقي الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يشارك فريقا بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل اسماء الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر للاتحاد الإفريقي، على أن يشارك أول اثنين في دوري الأبطال والأسمين الأخرين في الكونفدرالية، وفقًا لنتائج الدور الأول من مسابقة الدوري العام هذا الموسم.

وسيشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا 58 فريقًا، وسيتم إعفاء 6 أندية من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، وهم الأهلي والوداد والرجاء المغربيان والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأفضلية لنادي مازيمبي في تجنب اللعب بالدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري الأبطال، على حساب الزمالك، بعد تساوي الفريقين في عدد النقاط بتصنيف الكاف (43 نقطة لكل منهما).

وأشار مصدر من داخل نادي الزمالك إلى أن قرار الكاف أثار حالة من الاستياء داخل أروقة الإدارة البيضاء، وهو ما قد يستدعيها للتقدم بشكوى على قرار منح الأفضلية لمازيمبي في تجنب اللعب بالدور التمهيدي الأول.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الإفريقي تجنيب بيراميدز المشاركة من الدور التمهيدي الأول في مسابقة كأس الكونفدرالية، بعد النتائج التي حققها في السنوات الثلاث الماضية بالمسابقة، وهو ما رفع رصيده من النقاط بين الأندية المشاركة في هذه البطولة، فيما سيشارك فيوتشر في الدور التمهيدي نظرًا لخوضه البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

هذا وقد أعلن الاتحاد الإفريقي إقامة مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقتي الكونفدرالية ودوري الأبطال في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، فيما تكون مباريات الإياب في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر، بينما ستُقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني بمشاركة الأهلي وبيراميدز في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر، وتُقام مواجهات الإياب في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر عام 2022.

في سياق آخر، أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي إقامة الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة في مركز أروشا الدولي للمؤتمرات بتنزانيا، التي ستستضيف 51 دولة إفريقية.

وجاء في بيان رسمي من الكاف: "جبل كليمنجارو، أعلى جبل في إفريقيا ورابع قمة في العالم، يقف شاهقًا من مسافة بعيدة في مدينة أروشا التنزانية على استضافة الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي صباح غدًا الأربعاء".

ومن المُقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العامة للكاف في تنزانيا وضع الرتوش النهائية في ملف البطولة الجديدة "دوري السوبر الإفريقي"، والمُنتظر إقامتها في أغسطس العام المقبل بمشاركة 24 فريقًا من نخبة أندية القارة السمراء، وسيحصل الفائز باللقب على جائزة مالية ضخمة قدرها 10 مليون دولار.