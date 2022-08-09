أكد محمد عمر المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد السكندري، على سعادته بتولي مسؤولية الفريق خلال الفترة المقبلة، لقيادة النادي حتى نهاية الموسم.

وقال عمر في تصريحات تلفزيونية: «لا يمكن أن اشترط على النادي الذي تربيت فيه، أنا متواجد في الاتحاد السكندري منذ 50 سنة، والنادي له فضل علينا جميعًا، ونحن أولاد النادي».

وكشف: «محمد مصيلحي جلس معي، وكان لدي تخطيط للفترة المقبلة، أريد التواجد في النواحي الإدارية كمدير رياضي، ولكن رغبة محمد مصيلحي كان أن أكون مدربًا لنهاية الموسم الحالي والموسم القادم».

وأوضح: «لكني أخبرته أن نأخذ الأمور بهدوء، ونرى ماذا سيحدث في الموسم الحالي، وبعدها نتحدث ونرى ماذا سيحدث للموسم المقبل».

واسترسل: «الإدارة تقوم بتوفير كل شيء، وبالتالي الأمر أصبح في يد اللاعبين، من الممكن أن يكون هناك عدم توفيق، ولكن الأمر استمر فترة طويلة، ولا يوجد سبب لذلك».

وأتم: «قد يكون كلام عماد النحاس عن اللاعبين صحيحًا أو لا، ويجب أن أعاشر اللاعبين لفترة قبل الحكم عليهم، وأرى أن نادي الاتحاد لديه عناصر جيدة جدًا، قد يكون في حاجة لبعض الأمور الفنية أو البدنية، غدًا سنبدأ العمل مع المجموعة المتواجدة».