الرئيس الكولومبي الجديد يدعو العالم إلى إعادة النظر في الحرب على المخدرات

وأخبر بيترو حشدا من أنصاره في بوغوتا أن الوقت قد حان لعقد مؤتمر عالمي جديد "يقبل بأن الحرب على المخدرات قد فشلت".

وقال "لقد خلفت مليون قتيل من الأمريكيين اللاتينيين خلال 40 عاما، وتتسبب في وفاة 70 ألف من الأمريكيين الشماليين بجرعات زائدة كل عام".

قبل أكثر من 50 عاما، أطلق الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون استراتيجية عالمية لمكافحة المخدرات ركزت على التجريم واستخدام قوة الشرطة، والتي أصبحت تعرف باسم "الحرب على المخدرات".

وقال رئيس كولومبيا الذي أدى اليمين الدستورية حديثا إن الاستراتيجية عززت قوة عصابات المافيا وأضعفت دول أمريكا اللاتينية على مدى عقود.

في كولومبيا، التي تنتج وفقا للتقديرات أكثر من نصف الكوكايين في العالم، تشارك الجماعات الإجرامية والميليشيات المحلية بشكل كبير في إنتاج المخدرات ونقلها إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.

جعل سلف بيترو، إيفان دوكي، الحرب على المخدرات أولوية رئيسية لحكومته، حشد دعما أمريكيا كبيرا لقمع إنتاج الكوكايين في جميع أنحاء الريف الكولومبي.

تجمع أكثر من 100 ألف مؤيد في الساحة الرئيسية في بوغوتا يوم الأحد لمشاهدة الثائر الماركسي السابق، وهو يصنع التاريخ من خلال أداء اليمين كأول زعيم يساري في كولومبيا.

وسيعمل مع فرانسيا ماركيز، التي انتخبت لتكون أول نائبة سوداء لرئيس كولومبيا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيترو قوله بعد أن أدى اليمين الدستورية "لا أريد دولتين، مثلما لا أريد مجتمعين، أريد كولومبيا قوية وعادلة وموحدة".