تايوان تبدأ مناورات بالذخيرة الحية مع استمرار نظيرتها الصينية

بدأت تايوان تدريبات بذخيرة المدفعية الحية، اليوم الثلاثاء، وسط مناورات عسكرية صينية مستمرة حول الجزيرة.

وتم الإعلان عن المناورات باستخدام ذخيرة المدفعية الحية المعروفة باسم تدريبات "تيان لي" في أواخر يوليو ، قبل أن تثير زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الأسبوع الماضي غضب الصين.

ويشار إلى أن المناورات مصممة لمحاكاة دفاع تايوان ضد هجوم للجيش الصيني، ويجرى هذا التدريب يومي الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع وكان من المقرر أن يكون جزءً من تدريبات هان كوانج السنوية في تايوان لكنه يأتي وسط توترات متصاعدة وبعد أن قالت الصين إنها ستمدد التدريبات الجوية والبحرية واسعة النطاق إلى شمال وجنوب غرب وشرق تايوان التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الماضي.

ولم يتم الإعلان عن تاريخ انتهاء رسمي جديد للتدريبات الصينية. كما أكدت وزارة الدفاع الصينية استمرار مناوراتها حول تايوان اليوم الثلاثاء.

وذكر التلفزيون التايواني في تلك الأثناء أنه تم إطلاق قنابل مضيئة في مناطق ساحلية خلال التدريبات العسكرية التي تجريها تايبيه في مقاطعة بينجتونج جنوب الجزيرة، بالقرب من منطقة حددها الجيش الصيني في وقت سابق لإجراء تدريباته.

وأدانت وزارة الخارجية التايوانية تمديد الصين مناوراتها قرب تايوان، وقالت إن أنشطة بكين تظهر عزمها على ربط البحرين شرق وجنوب الصين عبر مضيق تايوان، وجعل المنطقة بأكملها ضمن مياهها الداخلية.

وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في تايبيه "نية الصين الحقيقية وراء هذه التدريبات العسكرية هي تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان والمنطقة بأسرها".

وذكر وو إن التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق وإطلاق الصواريخ والهجمات الإلكترونية كلها جزء من "قواعد اللعب العسكرية لبكين للتحضير لغزو تايوان". وقال إنها استراتيجيات "لإضعاف الروح المعنوية العامة" في الجزيرة.