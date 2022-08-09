أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، ببدء عمل سفينة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط. وقال إن "أعمال التنقيب في المياه التركية ستستمر، ولا نحتاج إلى إذن أحد".



وأفاد موقع "تي آر تي" التركي الإخباري، أن السفينة ستعمل على بعد 55 كيلومترا قبالة الساحل التركي في منطقة خارج المياه التي تطالب قبرص أيضا بالسيادة عليها.



وقال أردوغان إن "كثيرا من المؤامرات حيكت ضد مشروعاتنا للتنقيب عن الطاقة"، مؤكدا اعتزام أنقرة تقليص الاعتماد في الطاقة على الخارج.



وشدد على أن السفينة الجديدة التي تحمل اسم "عبد الحميد خان" هي رمز لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة.



كما أشار إلى أنه "في مجال البحث عن الطاقة نحن موجودون بأربع سفن تنقيب وسفينتي مسح جيولوجي"، لافتا إلى أن "أعمال التنقيب في المياه التركية ستستمر دون أخذ إذن أحد".



وأعلن أن "سفينة عبد الحميد خان ستتوجه إلى بئر يوروكلر-1 على بعد 55 كيلومترا قبالة سواحل مدينة غازي باشا بأنطاليا"، مضيفا أن "بئر يوروكلار 1 هي الخطوة الأولى ضمن خطة أعمالنا الشاملة في شرق المتوسط".



يشار إلى أن مهمة السفينة الجديدة "عبد الحميد خان" قد تشعل النزاع مع اليونان مجددا حول حقوق الغاز.



وتتهم أثينا أنقرة بالتنقيب بشكل غير قانوني عن مكامن الغاز قبالة الجزر اليونانية. وترفض الحكومة التركية هذه الاتهامات وترى أن التنقيب عن الغاز قانوني. وهناك صراع مماثل مع قبرص.