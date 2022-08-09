ناجازاكي تدعو إلى التخلص من الأسلحة النووية في الذكرى 77 لقصف المدينة بقنبلة ذرية

تحيي ناجازاكي اليابانية، اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة والسبعين للقصف الذري الأمريكي للمدينة التي تقع جنوب غربي اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.



ودعا عمدة المدينة، توميهيسا تاوي، إلى التخلص من الأسلحة النووية وسط مخاوف متزايدة من استخدامها المحتمل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.



كان إلقاء قنبلة ذرية على ناجازاكي، بعد ثلاثة أيام من إسقاط قنبلة مماثلة على مدينة هيروشيما، على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الشمال الشرقي، أودى بحياة حوالي 74 ألف شخص، فيما عانى كثيرون من آثار الحروق والأمراض المرتبطة بالإشعاع لفترة طويلة بعد الهجوم.



ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، وقفت المدينة دقيقة صمت تمام الساعة 1102 صباحا، وهو توقيت انفجار قنبلة بلوتونيوم، تحمل اسم "فات مان"، أطلقتها قاذفة أمريكية على المدينة اليابانية الساحلية يوم 9 أغسطس 1945.



وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها استخدام سلاح نووي في حرب.



وفي كلمة بعنوان "إعلان السلام" خلال مراسم إحياء الذكرى في حديقة السلام بالمدينة، دعا عمدة ناجازاكي الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى طرح نهج واقعي للمضي قدما في نزع السلاح النووي، وذلك خلال المؤتمر الجاري لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.