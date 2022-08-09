وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ما جرى في نابلس اليوم الثلاثاء بأنه "مجزرة"، محذرا من التبعات الخطيرة المترتبة عليها.

وقال اشتية، في بيان صحفي، إن "الجيش الإسرائيلي استخدام القذائف الصاروخية في قصف منازل الآمنين في نابلس".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يتعرض إلى إرهاب منظم.. ما يتطلب اتخاذ إجراءات توقف نزيف الدماء الذي ما أن يتوقف في منطقة فلسطينية حتى ينفتح في أخرى".

وكان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 40 بجروح صباح اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

ومن بين الشهداء القيادي في "كتائب شهداء الأقصى" المنبثقة عن حركة فتح إبراهيم النابلسي، الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدفه بوصفه "مطلوبا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية".