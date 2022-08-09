سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: واشنطن تقترب من خط خطير في المواجهة مع موسكو

حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة تقترب من خط خطير في المواجهة مع روسيا، بعد تقديمها مساعدات إضافية لكييف.

وقال أنتونوف ـ حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ "إن واشنطن تواصل صب الزيت على النار في الصراع الأوكراني، وبتخصيصها مليار دولار إضافي للصراع تؤكد أنها لا تنوي الاستماع إلى صوت العقل والمنطق ولن تسهم في التسوية السلمية للأزمة".

وأضاف السفير الروسي أن الولايات المتحدة تنجذب وتنخرط أكثر فأكثر في الصراع، وتقترب من خط خطير في المواجهة مع روسيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أعلنت أمس الاثنين، عن حزمة إضافية جديدة من الأسلحة والمساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار.