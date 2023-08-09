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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بأوسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 6:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 6:33 م

أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بالجسد، في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عنها إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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