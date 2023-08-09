المخرج خالد جلال ينعى الفنانة منحة زيتون: الطيبة الأصيلة الغالية

نعى المخرج خالد جلال، الفنانة منحة زيتون، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 63 عامًا.

ونشر خالد جلال صورة للفنانة الراحلة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها: «الطيبة الأصيلة الغالية.. منحة زيتون.. رحمك الله واسكنك فسيح جناته».

وكان أعلن خبر وفاة الفنانة منحة زيتون عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، حيث كتب: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شىء عنده بأجل مسمى.. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفت الفنانة منحة زيتون.. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

ولدت الراحلة منحة زيتون عام 1960، وتخرجت من جامعة عين شمس قسم آداب فرنسى، شاركت فى العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم (سرقات صيفية) عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها (كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد)، ومن أبرز أعمالها في السينما (همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق).