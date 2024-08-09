إيران: زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة بوشهر جنوبي البلاد

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مدينة "بنك" في جنوب محافظة "بوشهر" جنوبي إيران صباح اليوم الجمعة.

وأفاد مركز رصد الزلزال الوطني، بأن الزلزال وقع في الساعة السادسة من صباح اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 949ر27 والطول الشرقي 959ر51، وفي عمق 20 كيلومتر عن سطح الارض، وفقا لوكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب .