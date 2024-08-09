الحكومة السودانية ترسل وفدا لجدة للتشاور مع أمريكا بشأن مفاوضات جنيف

قالت الحكومة السودانية إنها سترسل وفدا إلى مدينة جدة بالسعودية، للتشاور مع الحكومة الأمريكية حول الدعوة المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستنعقد بجنيف في 14 أغسطس الجاري بشأن الحرب الجارية مع قوات الدعم السريع.

وجاء في بيان للحكومة السودانية، أن الوفد سيترأسه وزير المعادن محمد بشير عبدالله أبو نمو، وذلك "حرصا من حكومة جمهورية السودان على تحقيق السلام والأمن والإستقرار فى البلاد ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب"، بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا).

ونهاية الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تسعى لإنهاء النزاع "ودعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14أغسطس في سويسرا"، مضيفا أن المحادثات التي ترعاها أيضا السعودية ستضم الاتحاد الأفريقي ومصر ودولة الإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.

وستكون محادثات جنيف، التي وافقت قوات الدعم السريع على حضورها، أول محاولة كبيرة منذ أشهر للتوسط بين الطرفين المتحاربين في السودان. كانت الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع قد عقدت عدة جولات من المحادثات برعاية السعودية والولا يات المتحدة غير أنها لم تؤد إلى حل الصراع في البلاد. ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على ستة ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.