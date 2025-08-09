سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن المبادرات التي تطرحها النقابة، ومنها توفير اللحوم البلدي وحلاوة المولد النبوي للأعضاء.

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة: «أنا قاعد في النقابة دي بتاجر مع ربنا - سبحانه وتعالى - وديمًا دعوتي يارب جازيني بقدر ما فعلت»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى حرصه على التعاقد مع أرقى الشركات لتوفير حلاوة المولد للأعضاء، قائلًا إنه يصور قطع الحلوى المقرر بيعها لضمان توافرها بالكامل.

وأضاف: «اللي هيروح البحر الأحمر لو لاقيت ناقص القطعة دي تتغرم بشرط جزائي 10 ملايين جنيه، ولازم نتأكد إن العلبة تبقى شيك، والناس تاخد الحاجة بشياكة»، وفقًا لوصفه.

وذكر أنه طرح مبادرة لتوفير اللحوم البلدي للأعضاء واليتامى في الأقاليم والمحافظات، مشيرًا إلى حرصه على تصوير العجول أثناء ذبحها؛ لضمان أنها «عجول بلدي».