بوتين يبلغ واشنطن قبوله وقف الحرب مع كييف مقابل شرق أوكرانيا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدّم لإدارة الرئيس دونالد ترامب، هذا الأسبوع، اقتراحا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مطالبا كييف بتنازلات كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أوروبيين وأوكرانيين قولهم إن الاقتراح يشترط على أوكرانيا تسليم روسيا شرق أوكرانيا، المنطقة المعروفة باسم دونباس، دون التزام موسكو بأي شيء سوى وقف القتال.

ووفق الصحيفة، فإن بوتين أبلغ المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، أنه سيوافق على وقف إطلاق نار شامل إذا وافقت أوكرانيا على سحب قواتها من كامل منطقة دونيتسك الشرقية.

وتسيطر روسيا بعد ذلك على دونيتسك ولوجانسك، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها عام 2014، وتريد الاعتراف بها كأراضٍ روسية ذات سيادة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسئولين أوروبيين وأوكرانيين، أطلعهم الرئيس ترامب وويتكوف في سلسلة من المكالمات هذا الأسبوع، أنهم قلقون من أن بوتين يستخدم العرض ببساطة كحيلة لتجنب فرض عقوبات ورسوم جمركية أميركية جديدة مع استمرار الحرب.

في سياق متصل، قال ترامب الجمعة إنه سيلتقي بوتين "قريبا جدا" في مسعى لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وصرّح ترامب خلال قمة ثلاثية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف قائلا: "سألتقي الرئيس بوتين قريبا جدا. كان من الممكن أن يحدث اللقاء في وقت أقرب، لكن يبدو أن هناك ترتيبات أمنية يتعين أن تجرى".

وأضاف: "بوتين يود مقابلتي في أقرب وقت ممكن. سنعلن قريبا عن مكان الاجتماع مع روسيا".

وأكد ترامب أن "الوضع في أوكرانيا قد يجد طريقه إلى الحل قريبا جدا"، مضيفا أن "اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض".

واختتم ترامب قائلا إن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الاستعداد لتوقيع اتفاق سلام في أوكرانيا".