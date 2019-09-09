حكومة هونج كونج تحذر من التدخل الأجنبي في الأزمة

حذرت حكومة هونج كونج، اليوم الاثنين، الحكومات الأجنبية من التدخل في "الشؤون الداخلية" للمدينة بعد احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع التي سعت للحصول على دعم الولايات المتحدة في الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وأدانت الحكومة أيضا في بيان لها "السلوك غير القانوني للمتظاهرين المتطرفين" بعد اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل بين بعض المتظاهرين والشرطة.

وجاءت الاحتجاجات المستمرة في هونج كونج على الرغم من أن زعيمة المدينة، الرئيسة التنفيذية كاري لام، سحبت الأسبوع الماضي رسميا مشروع قانون تسليم المجرمين المثير للجدل والذي أثار الأزمة، والذي بموجبة كان سيتم السماح بتسليم المشتبه بهم جنائياً إلى الصين.