الجزائر تؤكد رغبتها في استضافة القمة العربية المقبلة

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، رغبة وعزم الجزائر لاستضافة القمة العربية الـ 31 في أقرب فرصة ممكنة، باعتبار أن ترتيبات احتضانها قد انطلقت منذ مدة غير أن انتشار وباء كوفيد 19، حال دون انعقادها في موعدها".

وفي كلمته أمام الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري قال بوقادوم " سنستمر في التواصل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول هذا الموضوع إلى حين توفر الشروط الصحية الضرورية وتحديد موعد جديد لعقد هذه القمة بالجزائر".

ودعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم الفلسطينيين "لأن يعملوا على ترتيب بيتهم الداخلي في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وبأن يتقدموا في مسار المصالحة الذي أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأن يضعوا مصلحة الأمة والقضية الفلسطينية فوق كل اعتبار".

وتناول بوقادوم في كلمته الوضع في ليبيا واليمن وسوريا والسودان.

وقال "يبقى ملف إصلاح العمل العربي المشترك من أهم الورشات التي نتفق جميعا على ضرورتها وأولويتها، وهو ملف يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى العلاقة العضوية بين دور الجامعة العربية و إصلاح هياكلها و أساليب تسييرها بما يمكنها من الاستجابة للتحديات الإقليمية و الدولية".