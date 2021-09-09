اليابان تمدد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة كورونا حتى نهاية سبتمبر

مدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في طوكيو وأجزاء كبيرة من البلاد، حتى 30 من سبتمبر الجاري، في الوقت الذي تشكل فيه المستويات المرتفعة من إصابات سلالة "دلتا" المتحورة، ضغطا على النظام الصحي في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سوجا مدد حالة الطوارئ في 19 منطقة، بينها طوكيو وأوساكا، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل.

تأتي الخطوة فيما تتطلع الحكومة إلى تخفيف القيود في الأسابيع المقبلة في حال تراجع أعداد الإصابة بالفيروس.

وقال سوجا، اليوم الخميس، إن الحكومة سوف تستخدم شهادات التطعيم ونتائج الاختبارات للمساعدة في تخفيف القيود.

وأضاف أن نظام الشهادات سوف يساعد في تسهيل المسار إلى عودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها ومساعدة المطاعم وغيرها من المنشآت التي أضيرت بسبب القيود الحالية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أن القيود المفروضة على الفعاليات الكبيرة قد يجري تخفيفها. وتعتزم الحكومة أيضا تقليص فترة الحجر الصحي الخاصة بكورونا للأشخاص الملقحين الذين يدخلون البلاد إلى 10 أيام من 14 يوما، بحسب صحيفة نيكي.

يأتي تمديد الإجراءات بعد نحو أسبوع من إعلان سوجا استقالته عقب انخفاض في التأييد الشعبي فيما يكافح لاحتواء الزيادة القياسية في الإصابات. ويواجه من يحل محله مهمة صعبة وهي تحقيق التوازن بين الجهود الرامية للسيطرة على الفيروس والحاجة لدعم الاقتصاد وإعادة النشاط إلى وضعه الطبيعي.





