سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه اليوم السبت إلى الشعب المغربي الصديق بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: «روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده»، مقدما التعازي الخالصة على التداعيات المأسوية للزلزال المدمر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.