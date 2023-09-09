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أعطى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعليماته بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، وتقديم مختلف أشكال الدعم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب، ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيداً لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم خاصة في الظروف الصعبة.

وعبّرت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.