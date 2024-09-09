القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير أسلحة للحوثيين في اليمن

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) يوم الأحد أنها دمرت عدة معدات عسكرية حوثية في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت سينتكوم عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن قواتها دمرت ثلاث مسيرات ومنظومتي صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتابع البيان أنه تبين أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2023، كثف الحوثيون عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر، مستهدفين السفن التي يعتقدون أنها إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل. وذكرت المجموعة أن عملياتها العسكرية تهدف إلى إظهار الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة.