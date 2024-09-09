محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومشروعات ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وشاكر السكرتير العام المساعد، جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، سعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و حازم حسني مدير المواقف والنقل الجماعي، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم.

كما كلف وكيل الوزارة، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، لسداد مصروفات طالبة سودانية من غير القادرات، وإنهاء إجراءات معاش "كرامة" لطفل يعاني من إعاقة بصرية ووالده عامل يومية بأحد المطاعم.

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي والتحاليل بالمجان وإجراء عملية البواسير بمستشفى الفيوم العام لأحد الأشخاص من غير القادرين، وسرعة إنهاء إجراءات القومسيون الطبي لأحد الأشخاص يعاني من شلل نصفي وكسر بالعمود الفقري، وسرعة عرضه على لجنة طبية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما كلف محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للحالات الأولى بالرعاية، على أطراف المدينة، ودراسة شكوى أحد الأشخاص من قيام أحد جيرانه بمخالفة شروط الترخيص.

وطالب رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالمعاينة المستمرة للمبنى على الطبيعة، لضمان الالتزام بشروط الترخيص.

خلال اللقاء، وافق محافظ الفيوم، على مطلب معلم بالتعليم الفني بنقله من مدرسة أبو كساه الصناعية بنين إلى إحدى المدارس الفنية بإدارة غرب التعليمية، ونقل أحد المعلمين بإدارة أبشواي التعليمية إلى إدارة غرب، لاستيفائهما الشروط القانونية للنقل.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لفحص شكوى إحدى الموظفات بجمعية قصر بياض الزراعية بأبشواي بشأن تضررها من نقلها تعسفياً، ووجود بعض المخالفات القانونية بالجمعية.

كما عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحث خلاله 8 شكاوى لأهالي مركز ومدينة الفيوم، ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تفقد المركز التكنولوجي، لمتابعة آليات تسريع وتيرة العمل بملف التصالح.

كما عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 8 حالات، وأعقبه عقد اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة العمل بملفي التصالح والتقنين.

تنوعت الشكاوى التي تم بحثها بمركزي الفيوم ويوسف الصديق، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وطلب إجراء عمليات جراحية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.