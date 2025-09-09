محمود عباس يشيد بجهود مخرجتي فيلمي صوت هند رجب وفلسطين 36

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بجهود مخرجتي فيلمي "صوت هند رجب" التونسية كوثر بن هنية، و"فلسطين 36" الفلسطينية آن ماري جاسر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس عباس بمخرجتي الفيلمين، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء .

وأشاد عباس، بدور المخرجة كوثر بن هنية في إيصال صوت الطفلة الفلسطينية "الشهيدة" هند رجب إلى العالم أجمع عبر فيلمها "صوت هند رجب"، الذي حاز جائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية، وحظي بدعم من نجوم سينمائيين عالميين، وسيشارك في العديد من المهرجانات والعروض حول العالم.

كما أشاد الرئيس الفلسطيني، بدور المخرجة جاسر في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال الأفلام التي تخرجها، وآخرها فيلم "فلسطين 36" حول الثورة الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني.

وأكد عباس، دور السينما والمسرح والثقافة في الدفاع عن قضايا الشعوب العادلة ونشر السردية الفلسطينية وحشد مزيد من الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال.