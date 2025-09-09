تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا، يميل للحرارة ليلًا.

وسجلت عروس البحر المتوسط اليوم درجة حرارة عظمى 30، والمحسوسة 33، بينما بلغت الصغرى 23 درجة مئوية.

كما يتراوح ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 و2.25 متر، ما يجعله معتدلًا إلى مضطرب أحيانًا، وتهب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 32 كيلومترًا في الساعة. وبلغت نسبة الرطوبة العظمى 90% والصغرى 55%.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى متوقعة تصل إلى 32 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء تشهد تحسنًا نسبيًا على أغلب الأنحاء، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بالحرارة عن المعدلات الطبيعية.