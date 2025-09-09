كييف تعلن إسقاط 60 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 60 من أصل 84 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وأوضح البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 84 طائرة مسيرة طراز "شاهد"، و"جيربرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وتابع البيان، أنه بحلول الساعة 08:30 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 60 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، و"جيربرا" وطرز أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وأضاف البيان، أن 23 طائرة مسيرة قتالية قصفت 10 مواقع.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.