«أكراد سوريا» يعلنون النفير العام لمواجهة التهديدات التركية







أعلن أكراد سوريا، النفير العام لمدة ثلاثة أيام، في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرق سوريا، لمواجهة التهديدات التركية، بعد ساعات من تأكيد (أنقرة) أنها ستبدأ هجومها قريبا وإرسالها تعزيزات عسكرية إلى الحدود.

وأكدت الإدارة الذاتية الكردية - في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء - أنها تعلن حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام على مستوى شمال وشرق سوريا، وتهيب بكافة إداراتها ومؤسساتها وشعبها بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبها الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة.

واتهمت الإدارة الذاتية الكردية شمالي شرقي سوريا، تركيا بالإصرار على تعميق الأزمة وإطالة أمد الحرب والسعي لفتح أراض جديدة لجماعات متشددة.. مناشدة المجالس العسكرية في إقليم الجزيرة منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بضرورة "اتخاذ موقف مضاد للهجمات التركية".

في السياق ذاته،أكدت قوات سوريا الديمقراطية، أنها لن تستهدف الدولة التركية لكنها مستعدة لصد أي هجوم تركي تبادر به أنقرة.

وأشارت القوات الكردية إلى امتلاكها أدلة متعددة على دعم تركيا لتنظيم (داعش) الإرهابي، مضيفة أن تركيا تسعى إلى احتلال أرض الأكراد والاعتداء على الشعب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر توجيهات، في وقت سابق، بإطلاق عملية عسكرية ضد من وصفهم بالإرهابيين في شرق الفرات شمالي سوريا، في إشارة إلى المسلحين الأكراد..فيما دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى حل الأزمة في شمال شرق سوريا عن طريق الحوار بين أنقرة ودمشق والأكراد.