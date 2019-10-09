 «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» تعلن النفير العام - بوابة الشروق
الأربعاء 9 أكتوبر 2019 12:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» تعلن النفير العام

علم سوريا
علم سوريا
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 10:10 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 10:10 ص

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" اليوم الأربعاء النفير العام في مناطق سيطرتها.

وقالت الإدارة، في بيان: "مع تصاعد وتيرة التهديدات وتحشّد الجيش التركي ومرتزقته من السوريين المأجورين الذين يسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري، للهجوم على المناطق الحدودية لشمال وشرق سوريا، نعلن كإدارة ذاتية في شمال وشرق سوريا حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام".

وأهابت "بكافة الإدارات والمؤسسات والشعب بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة".

وحملت الإدارة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وروسيا وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري "كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة إنسانية تلحق" بسكان المنطقة.

جدير بالذكر أن الإدارة تمثل منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا، ويسيطر عليها الأكراد بصورة عامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك