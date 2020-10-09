مسئول أمريكي: المفاوضات المباشرة بين الأفغان فرصة تاريخية لتحقيق السلام

أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة للمصالحة في أفغانستان السفير زلماي خليل زاد، أن المفاوضات المباشرة بين الأفغان تعد بمثابة فرصة تاريخية لتحقيق السلام في أفغانستان والمنطقة، مشددا على ضرورة استغلال الفرصة وتجنب تكرار أخطاء الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة زاد وقائد بعثة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلنطي الجنرال أوستن سكوت ميلر إلى إسلام أباد، والتي توجها خلالها بخالص الشكر لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا لجهودهما للمساعدة في دفع عملية السلام في أفغانستان.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى باكستان في بيان، اليوم الجمعة بأن خليل زاد ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا ناقشا الجهود التي يمكن للدول التي تدعم عملية السلام القيام بها لمساعدة الأفغان في التوصل إلى تسوية سياسية وتطبيقها،كما ناقشا زيارة رئيس الوزراء الباكستاني المرتقبة لأفغانستان وخريطة الطريق التي ستقود العلاقات الباكستانية-الأفغانية بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

وأكد السفير خليل زاد والجنرال ميللر والجنرال باجوا الحاجة إلى خفض أعمال العنف في أفغانستان مع تقدم مفاوضات السلام بين الجانبين.