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مسئول بجامعة الدول العربية: نعول على دعم كوبا المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 4:45 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 4:45 م

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن الجامعة تعول على دعم جمهورية كوبا المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله وحقه في إقامة دولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بين السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي ومانويل روبيدو دياز سفير كوبا بالقاهرة.

وصرح السفير خالد منزلاوي بأن اللقاء أكد على علاقات الصداقة العربية الكوبية التاريخية، وعلى الاهتمام بتطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين، كما تمت مناقشة عدد من القضايا الدولية الراهنة.


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