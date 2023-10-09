متحدث جيش الاحتلال إسرائيلي: لا يزال المقاتلون الفلسطينيون يدخلون إلى إسرائيل

تواصل القتال بين الجنود الإسرائيليين وأفراد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المنطقة الحدودية مع غزة اليوم الإثنين، حيث هددت إسرائيل بفرض "حصار كامل" على القطاع الساحلي بعد أن اعترفت بأن المزيد من المهاجمين الفلسطينيين عبروا الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت، إن القوات الإسرائيلية الخاصة اشتبكت في معارك بالأسلحة النارية في نحو سبعة إلى ثمانية مواقع داخل إسرائيل، وإن إسرائيل لا تزال تعاني من هجمات حماس في مطلع الأسبوع، والتي خلفت أكثر من 700 قتيل في أسوأ حمام دم مدني في تاريخ البلاد.

وأضاف هيخت: "لا أستطيع أن أنكر حقيقة أن الرجال لازالوا يتوافدون".

وقال تحديث لاحق إن القوات الإسرائيلية، استعادت السيطرة على القرى القريبة من قطاع غزة ولكن لا تزال هناك اشتباكات مع مهاجمي حماس في المناطق الريفية.

وردت قوات الاحتلال على الهجوم الأولي أمس الأول السبت، بقصف جوي أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص في قطاع غزة، وأصيب الآلاف من الجانبين.

وقال وزير الدفاع يوآف جالانت، إن إسرائيل ستفرض "حصارا شاملا" على قطاع غزة.

وأضاف جالانت أنه "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود"، وأعلن في وقت لاحق أن توصيلات المياه بين إسرائيل وغزة ستقطع أيضا.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف سيئة في غزة، التي تمتد لنحو 40 كيلومترا على طول البحر الأبيض المتوسط.