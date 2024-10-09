خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، انتشرت العديد من الشائعات التي أطلقها الاحتلال ضد قادة المقاومة والفلسطينيين؛ بهدف تشويه صورتهم وتضليل الرأي العام، وشائعات أخرى راجت خلال الحرب نتيجة سيل المعلومات والأخبار الواردة من القطاع.

1. اغتصاب النساء

رددت وسائل إعلام إسرائيلية مزاعم بأن المقاومة الفلسطينية ارتكبت جرائم اغتصاب بحق الأسرى الإسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر. لكن لم يُقدم أي دليل يثبت هذه الادعاءات، وتم سحب الرواية بعد أن بدأت وسائل الإعلام الأمريكية بالتشكيك في صحتها.

2. الفلسطينيون يدّعون الإصابات

في 19 نوفمبر، نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر مشاهد لمظاهرات فلسطينية وجرحى، مدعيًا أن الفلسطينيين يتظاهرون بالإصابة لخداع وسائل الإعلام الدولية. لكن اتضح أن الفيديو جزء من كواليس فيلم توعوي بعنوان "الواقع" من إخراج محمود رمزي، وتم نشره على حسابه على إنستجرام قبل التصعيد.

3. أسماء حراس الأسرى

في 13 نوفمبر 2023، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو على منصة "إكس" من داخل مستشفى الرنتيسي، حيث ظهر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري وهو يشير إلى ورقة مكتوبة بالعربية على جدار إحدى الغرف، مدعيًا أنها قائمة حراس لحماية الرهائن. لكن تبين لاحقًا أن الورقة تحتوي على جدول مناوبات بالمستشفى ولا تضم أي أسماء "إرهابيين" كما ادعى.

4. حماس تضع الأطفال في أقفاص دجاج

بعد هجوم 7 أكتوبر، انتشر فيديو يظهر أطفالًا داخل قفص دجاج، بزعم أن حماس أسرتهم. تبين فيما بعد أن الفيديو قديم وتم نشره على تيك توك قبل التصعيد من قبل شاب فلسطيني، ثم تم حذفه بعد انتشار شائعات حوله.

5. مخيمات النازحين في سيناء

تداولت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر خيامًا للنازحين، مدعية أنها داخل الأراضي المصرية. لكن بعد التحقيق، تبين أن الفيديو يظهر مخيمًا في مدينة خانيونس بقطاع غزة وليس في سيناء.



6. قطع رؤوس 40 طفلًا

ترددت شائعة أن حماس قطعت رؤوس 40 طفلًا، وانتشرت عبر وسائل الإعلام، بل وتحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن البيت الأبيض تراجع عن هذه الرواية بعد أن تبين أن المصدر الوحيد لها هو الرائد في جيش الاحتلال، ديفيد بن زيون، الذي لم يقدم أي دليل على صحة هذه الادعاءات.

7. حفلة رقص حديثة في فلسطين

تداولت صفحات على مواقع التواصل مقاطع فيديو زعمت أنه لحفلة رقص حديثة في فلسطين على أنغام أغنية تابعة لحركة حماس، بينما يتعرض القطاع للعدوان الإسرائيلي. إلا أن الفيديو قديم وتم نشره في يونيو 2022، وتم فبركة الصوت عليه لاحقًا بإضافة أغنية خاصة بحماس.

8. استخدام الفلسطينيين للرهائن كدروع بشرية

تكرر اتهام المقاومة الفلسطينية باستخدام الرهائن كدروع بشرية في غزة، وهي شائعة تروج لها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل متكرر، لكن دون تقديم أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات. ورفضت منظمات حقوق الإنسان الدولية هذا الزعم، مشيرة إلى أن الاحتلال هو من يستخدم مثل هذه الاتهامات لتبرير هجماته على المدنيين.

9. الفلسطينيون يقطعون الكهرباء على غزة بأنفسهم

روّج الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية هي المسؤولة عن قطع الكهرباء عن غزة لتعقيد الوضع الإنساني، ولكن تقارير مستقلة أكدت أن انقطاع الكهرباء ناتج عن الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة على البنية التحتية للكهرباء في القطاع.

10. تخزين الأسلحة في المدارس والمستشفيات

من الشائعات المتكررة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي هي أن حماس تقوم بتخزين الأسلحة في المدارس والمستشفيات بقطاع غزة، مما يجعل هذه الأماكن أهدافًا مشروعة للهجمات العسكرية.

ومع ذلك، نفت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن المدارس والمستشفيات في غزة تُستخدم لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية للمدنيين. ولم تقدم إسرائيل أي أدلة قوية لدعم هذه الاتهامات.