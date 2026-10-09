إف بي آي يصادر أدوات استخدمها قراصنة صينيون في عمليات سيبرانية

صادر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) أدوات مسح وتصيد إلكتروني استخدمتها مجموعة من القراصنة قال مسؤولون أمريكيون إنها مرتبطة بالحكومة الصينية ويعتقد أنها مسؤولة عن عمليات سيبرانية تخريبية في الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك ضد قطاع الطاقة والأوساط الأكاديمية والبنية التحتية الحيوية.

ويمثل مصادرة تلك الأدوات، التي أعلن عنها مكتب "إف بي آي" ووزارة العدل يوم الخميس، أحدث جهد لإنفاذ القانون في السنوات الأخيرة لملاحقة حملة قرصنة واسعة النطاق تعرف في القطاع الخاص باسم "فلاكس تايفون".

واستخدم القراصنة الأدوات المعنية، المسماة "مايكروسكان" و"فيش هاب"، في عمليات المسح والتصيد الإلكتروني والاختراق لأهداف شملت بنية تحتية حيوية أمريكية وأجنبية، حسبما قال مسؤولون.

واستُخدمت "مايكروسكان" لاستهداف شركة طاقة في الولايات المتحدة لم يُكشف عن اسمها، ومطارات يابانية وبولندية، وجامعات تايوانية، ومنظمة غير حكومية متعددة الجنسيات، وشركات بنية تحتية حيوية تايوانية، من بين جهات أخرى.كما سهلت أداة "فيش هاب" أنشطة الاحتيال الإلكتروني التي منحت المتسللين وصولا عن بعد إلى شبكات الضحايا، بحسب (إف بي أي).

وتسببت العملية الأخيرة في إخراج أدوات القرصنة من الخدمة، فيما قال عنها مسؤولو مكتب إف بي آي ووزارة العدل بأنها ضربة قاسية لعمليات القرصنة.

وقال جيسون بيلنوسكي، نائب مساعد مدير قسم الجرائم السيبرانية في (إف بي أي) ، في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب): "نهدف إلى تجريد الجهات التهديدية من قدراتها. نحن نستهدف بنيتهم التحتية وأموالهم وأدواتهم"".

وكانت تدار هذه الأدوات من قبل شركة أمن معلومات مقرها الصين تدعى "إنتجريتي تكنولوجي جروب"، والتي يقول (إف بي أي) إن لديها عقودا مع الحكومة الصينية.