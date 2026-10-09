رويترز: رسالة فلسطينية إلى فرنسا تكشف اتجاهًا لتأجيل الانتخابات التشريعية عدة أشهر

أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، فرنسا باتجاه تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل عدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وأوضحت الرسالة، المؤرخة في 8 أكتوبر والموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية تعرقل شمول الاقتراع وحرية المشاركة ونزاهته.

وتضمنت الرسالة توصية للرئيس محمود عباس بإرجاء الموعد ومواصلة الحوار لتهيئة الظروف الداخلية لإجراء الانتخابات.

وكان عباس قد أصدر في 9 يوليو الماضي مرسومًا يدعو إلى إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، على أن يجري الاقتراع في 28 نوفمبر، وفق الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية.

وسبق لرئيس اللجنة، رامي الحمد الله، أن أكد خلال لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني في 24 أغسطس، مواصلة الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها، معلنًا إنجاز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية بنسبة تجاوزت 87%، وإعادة تشغيل مكاتب اللجنة في قطاع غزة وتوظيف الطواقم الفنية اللازمة.

وشدد الحمد الله حينها على أهمية تهيئة بيئة تضمن المشاركة السياسية وحقوق الناخبين، وتعزيز دور المؤسسات المحلية والبعثات الدولية في مراقبة العملية الانتخابية.