شهدت مدن بمحافظة جنوب سيناء تقلبات جوية مفاجئة، تخللتها سحب كثيفة وأصوات رعد، أعقبها سقوط أمطار غزيرة على مدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع هبوب رياح شديدة وسقوط أمطار خفيفة بمدينة طور سيناء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن مدينة شرم الشيخ شهدت مساء اليوم أمطارًا غزيرة، تزامنًا مع أصوات الرعد وظهور البرق في سماء المدينة.

وأشار المركز إلى تفعيل خطة الطوارئ، ورفع جاهزية معدات الحملات وسيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع الأمطار، بالتنسيق مع إدارة المرور، التي دفعت بحملات مرورية على الطرق الدولية والساحلية للحد من سرعة السيارات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مدينة طور سيناء شهدت أيضًا أمطارًا خفيفة عقب تعرضها لموجة من الرياح الشديدة، مؤكدًا أن جميع الطرق تعمل بصورة طبيعية، ولم يُغلق أي منها حتى الآن.

وأضاف أن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ القصوى، ونسقت مع الجهات المعنية لمواجهة تداعيات الطقس والتعامل مع أي طوارئ محتملة.

من جانبه، تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، تداعيات موجة الأمطار، موجهًا المديريات الخدمية برفع درجات الاستعداد، والتعامل مع الموقف، ورفع الاطماءات وشفط تجمعات المياه.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات والحفاظ على سلامة المواطنين.